Уже два дня автобусы в садовые общества Костаная ходят по-новому - дачники не рады

Количество рейсов перевозчики сократили, а также добавили дни недели, в которые дачные маршруты ими в областном центре вообще не обслуживаются. Все это сделано по разрешению акимата Костаная.

Фото из архива "НГ"

«НГ» об изменениях на дачных маршрутах первым сообщил председатель садового общества «Железобетонщик» Кумар САЛКЕНОВ.

- Меня с 8 июня люди атаковали вопросами, - сказал он, - и продолжают. К нам ходит автобус 108-го маршрута, доставляет дачников не только в «Железобетонщик», но и в СО «Мелиоратор», «Весна». Раньше автобус делал 9 рейсов, теперь будет ездить 6 раз - трижды утром и столько же вечером. Кроме того, по пятницам он ходить вообще перестанет, а у нас как раз этот день - поливной, сдвинуть не можем. Люди возмущаются. Такая жара, как не поливать... Я разговаривал с перевозчиком, который обеспечивает наши рейсы, он говорит, что решение на уровне акимата города уже принято. Как можно было в этом случае не посоветоваться с председателями садовых обществ? Я слышал, перевозчики просили поднять стоимость проезда, но им не позволяют. Наши дачники говорят - да пусть поднимут проездной тариф, только пусть возят.

В трех компаниях, которые обеспечивают доставку костанайцев в садовые общества, «НГ» пояснили, что для них дачные рейсы всегда были убыточными. Недаром их при проведении конкурса на оказание услуг пассажироперевозок всегда ставят в лот «довеском» к городским маршрутам. А сейчас, после двух месяцев ограничений, когда транспорт не работал вовсе или работал по усеченному графику, компании-перевозчики в целом испытывают серьезные экономические трудности. При этом они не раз в течение двух последних лет просили поднять цену на проезд в Костанае, но разрешения на это не получили.

- Дачные маршруты характерны тем, что заполняемость автобусов очень неравномерная, - прокомментировал «НГ» главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ. - Вы говорите о давке в них, но, как правило, это бывает по утрам и вечерам, причем в одну сторону: утром салон забит потому, что все едут на дачу, а обратно автобус возвращается пустым. Примерно так же дело обстоит, когда люди вечером возвращаются с дач. Днем автобусы на дачных маршрутах нередко перевозят буквально по несколько человек, при этом пропускать рейсы не имеют права. Такие перевозки нерентабельны. Пример тому - маршрут № 115, по которому автобус ходил на дачи «Автомобилист» и который в конце концов перестал существовать из-за абсолютной убыточности. В этом году дачи «Автомобилист» мы, формируя конкурсные лоты, вынуждены были «пристегнуть» к маршруту № 104, в итоге на нем давка... С учетом всех этих моментов мы пошли на корректировку графика движения и сокращение дней обслуживания дачных маршрутов.

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Изменения коснулись семи маршрутов: №№ 42, 104, 108, 113, 113 "А", 113 "Б" и 114. Причем, если тот же № 108 теперь не ходит на дачи 2 дня в неделю - кроме понедельника, в который дачные маршруты не обслуживаются вообще, у него добавилась пятница - то есть перевозчики, которые убрали из рабочего графика и пятницу, и четверг. Пример - маршрут № 114.

Для дачников это очень болезненно: лето началось жаркое, кроме того, подошел сезон продажи садово-огородной продукции, многие пенсионеры делали в день несколько рейсов с дач на базары с клубникой, зеленью, молодой картошкой. Пользовались для этого, естественно, автобусами.

В отделе ЖКХ «НГ» пояснили, что пока все-таки нововведения действуют в тестовом режиме.