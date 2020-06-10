Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 2136 (+440)
Бессимптомных носителей КВИ (с 3 июня) - 15 (+4)
29-летнюю женщину спасли от суицида житикаринские полицейские
При этом один полицейский, спасая женщину, чуть сам не упал с балкона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Кадр из видео
Инцидент произошел 7 июня. В 20.30 на пульт «102» отдела полиции района поступило сообщение от местных жителей, которые сообщили, что в 4-м микрорайоне женщина пытается покончить с жизнью.
Когда полицейские прибыли на место, они увидили, как 29-летняя женщина висит на перекладине балкона 4-го этажа.
Капитан полиции Абылай Аменов и младший лейтенант полиции Кайрат Исмаилов в отправились в квартиру на 3-м этаже. Там Аменов вылез из окна балкона, чтобы помочь женщине приподняться и снизить нагрузку на уставшие руки. Пока он выбирался из окна, Абылай сам чуть не упал. От падения его спас Кайрат Исмаилов, который вовремя придержал коллегу.
В это время третий полицейский, младший лейтенант полиции Алданыш Берденов, понялся на 4-й этаж и помог женщине вернутся на свой балкон.
- В данном случае вовремя поступило сообщение. Неизвестно, сколько она смогла еще провисеть и не упасть на асфальт, - отмечает Абылай Аменов.
Видео предоставлено пресс-службой ДП КО
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 3
Всего: 63
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020