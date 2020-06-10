29-летнюю женщину спасли от суицида житикаринские полицейские

При этом один полицейский, спасая женщину, чуть сам не упал с балкона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео

Инцидент произошел 7 июня. В 20.30 на пульт «102» отдела полиции района поступило сообщение от местных жителей, которые сообщили, что в 4-м микрорайоне женщина пытается покончить с жизнью.

Когда полицейские прибыли на место, они увидили, как 29-летняя женщина висит на перекладине балкона 4-го этажа.

Капитан полиции Абылай Аменов и младший лейтенант полиции Кайрат Исмаилов в отправились в квартиру на 3-м этаже. Там Аменов вылез из окна балкона, чтобы помочь женщине приподняться и снизить нагрузку на уставшие руки. Пока он выбирался из окна, Абылай сам чуть не упал. От падения его спас Кайрат Исмаилов, который вовремя придержал коллегу.

В это время третий полицейский, младший лейтенант полиции Алданыш Берденов, понялся на 4-й этаж и помог женщине вернутся на свой балкон.

- В данном случае вовремя поступило сообщение. Неизвестно, сколько она смогла еще провисеть и не упасть на асфальт, - отмечает Абылай Аменов.

Видео предоставлено пресс-службой ДП КО