Если бы в Казахстане продлили жёсткие карантинные меры, медикам бы не на что было лечить других больных осенью, отметил глава Минздрава, передает Informburo.kz

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Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что карантин – очень эффективная мера для сдерживания пандемии, но он очень дорого обходится государству.

"Если бы мы были очень богатой страной, то, конечно, можно было три месяца подержать карантин, как некоторые европейские страны, как мы говорим, с запасом. Но пока что, к сожалению, мы не такая богатая страна, которая может себе позволить три месяца ничего не делать всей страной. Нам надо работать, нужно кормить себя и свои семьи. У нас много людей работают в малом и среднем бизнесе, поэтому мы это отчётливо понимаем. <...> Карантин очень эффективен, но очень дорого обходится. Если мы дальше будем применять карантин, нам не на что будет лечить других больных осенью", – сказал министр здравоохранения во время прямого эфира с телеведущей Динарой Сатжан.

Елжан Биртанов отметил, что не согласен с политикой некоторых стран, которые придерживаются принципа "пусть течёт как течёт". Он отметил, что с помощью карантина, который был введён у нас в стране, удалось успешно справиться с задачей.

Ответил министр и на вопрос о поддержке Всемирной организации здравоохранения. Он назвал её больше психологической.

"Те деньги, которые тратит наше Правительство, по сравнению с той помощью, которую мы получаем от ВОЗ, – это больше психологическая поддержка. Мы никаких серьёзных денег от ВОЗ не получаем, и не от других каких-то стран. Это больше технологическая помощь от США, Китая и так далее. Мы благодарны, но в большей степени для нас важна методологическая поддержка: технологии лечения, подходы. Мы не просим ни у кого денег, у нас средств в Правительстве хватает. На тестирование, на лечение", – сказал Елжан Биртанов.

2 июня официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип признал, что карантинные меры в Казахстане смягчили при росте числа заражённых Covid-19, чтобы восстановить экономику.

Число заражённых коронавирусом в Казахстане превысило 13 000 человек. Умерли 58 человек.