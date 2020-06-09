Диагноз Covid-19 подтвержден у работницы АО "ССГПО"

Коронавирусная инфекция подтвердилась у женщины, работающей на одном из подразделений акционерного общества в Акмолинской области. Об этом сегодня, 9 июня, сообщила пресс-служба АО.

"Находясь с 18 мая в отпуске, она проходила ежегодный плановый осмотр в поликлинике. Тестирование дало положительный результат, сотрудницу отправили на домашний карантин", - говорится в сообщении.

Круг потенциально контактировавших лиц установлен. Семеро коллег, с которыми в период отпуска общалась сотрудница, находятся на самоизоляции. Рабочее место сотрудницы и все места ее пребывания дезинфицированы работниками СЭС.

"Сегодня ССГПО работает в штатном режиме, производственный процесс осуществляется без каких-либо изменений, - подчеркнули в пресс-службе. - Мы предоставляем всю необходимую помощь заболевшей коллеге и желаем ей скорейшего выздоровления".