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Дорожного рабочего вытащили из завала спасатели в Костанае
9 июня 2020, 13:17 | Происшествия
Несчастный случай произошел вчера, 8 июня, в 15.05. Рабочего, задействованного в ремонте на ул. Победы, в районе поликлиники №1, завалило землей. К счастью, мужчину засыпало только по пояс. Он был в сознании.
- Его быстро откапали, мужчина двигался самостоятельно. На место проишествия вызвана скорая помощь, переломов и травм у мужчины не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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