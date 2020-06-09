Дорожного рабочего вытащили из завала спасатели в Костанае

Несчастный случай произошел вчера, 8 июня, в 15.05. Рабочего, задействованного в ремонте на ул. Победы, в районе поликлиники №1, завалило землей. К счастью, мужчину засыпало только по пояс. Он был в сознании.

- Его быстро откапали, мужчина двигался самостоятельно. На место проишествия вызвана скорая помощь, переломов и травм у мужчины не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.