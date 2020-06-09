«Сильно переживала за будущего ребенка» - Гражданка Узбекистана о том, как ее лечили от Covid-19 в Костанае

28-летняя жительница Андижана Камила СОЛЕЖАНОВА сейчас находится на 27-й недели беременности. Две последние недели она провела в инфекционном отделении Костанайской областной больницы.

Сначала женщину отправили с поста «Кайрак» в Карабалыкскую ЦРБ, так как у нее была угроза выкидыша, где позже диагностировали Covid-19.

Корреспонденты «НГ» поговорили с Камилой 8 июня в здании областной больницы. Улыбчивая молодая женщина с грустными глазами, рассказывая свою историю, беспрестанно благодарит костанайских врачей за спасение ребенка и свое выздоровление. Больше всего ее удивило, что лечили бесплатно.

- Последний год жила с мужем в Москве, куда он приехал на заработки, - рассказала «НГ» Камила. - Из-за ситуации с коронавирусом в последние месяцы оба остались без работы. Когда забеременела, не могла встать на учет - все медицинские услуги в Москве очень дорогие. Вот и решила поехать к маме в Андижан.

Муж посадил ее на грузовую фуру вместе со знакомым водителем, который направлялся в Казахстан. Камила планировала доехать до Алматы, а оттуда - на родину. Но при пересечении границы почувствовала тяжесть в низу живота. Сама Камила этот момент помнит плохо.

- Сначала она привлекла к себе внимание тем, что пожаловалась на боли в животе, - прокомментировал «НГ» главный врач Костанайской областной больницы Юрий МОИСЕЕВ. - Сами понимаете - у женщины приличный живот, тогда была примерно 25-я неделя беременности, все всполошились. Когда она проходила термометрию, показало 38 градусов плюс легкое недомогание. Ее сразу отправили в карантинную зону в Карабалыкскую ЦРБ, где протестировали на коронавирус, который через 2 дня подтвердился.

Солежанову сразу перевезли в инфекционное отделение областной больницы.

- Какая была реакция на диагноз коронавирус? Честно говоря, сильно не испугалась, больше за ребенка переживала. У меня ведь воды начали подтекать, - утирая слезы, говорит Камила. - Это моя первая беременность, больше 10-ти лет с мужем живем, давно мечтаем о ребенке. Спасибо врачам, что спасли нашу девочку. Теперь главное - до дому добраться, мама и свекровь имя должны выбрать...

Лечили беременную женщину в инфекционном отделении - как и положено, в течение двух недель. Параллельно осматривали акушеры-гинекологи.

- Она стала первой беременной, которая оказалась в нашей области с диагнозом коронавирус, - пояснила "НГ" заведующая инфекционным отделением Костанайской областной больницы Карина ЮСУПОВА. - Беременным противовирусные препараты противопоказаны, поэтому назначали фурацилин для полоскания горла, наблюдали за состоянием. Через две недели женщина выздоровела, тест показал отрицательный результат.

За несколько дней до выписки родители Камилы Солежановой перевели ей на карту деньги, чтобы она купила билет на поезд. Так как наш город Камила совсем не знает, билет покупали медсестры. А 8 июня они дружно провожали свою бывшую пациентку на железнодорожном вокзале.

10 июня Камила должна прибыть в Алматы, чтобы оттуда отправиться в Андижан. О прибытии домой она обещала сразу сообщить костанайским врачам, для которых записала небольшой видеоролик со словами благодарности.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ