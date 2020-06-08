Понижения температуры и осадков в ближайшие дни не ожидается в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 9-11 июня на территории Костанайской области, включая областной центр, осадков не предвидится. Кратковременные дожди местами могут пройти не ранее выходных. А жара на этой неделе спадать не будет.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник, 6 июня, ночью будет 12-17 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём прогнозируем жару +28...+33°С. В среду, 10 июня, ночью термометры покажут +13...+18°С, на юге +21°С, днем будет ещё жарче, чем во вторник: столбики термометров поднимутся до отметок 28-33, а на юге области 36 градусов. В Костанае ожидается по ночам: 9 июня - 14-16 градусов тепла, 10 июня - 14-16 градусов. Дневная температура в областном центре во вторник и среду будет одинаковой - от +20...+31°С.

По прогнозам синоптиков, 9-10 июня ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В Костанае ветер будет слабым: 5-10 м/с.