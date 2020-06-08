Почти 167 млн бюджетных средств было «отпилено» в ходе строительства рудненского колеса обозрения

В суде № 2 Костаная начался уголовный процесс над 7 обвиняемыми. В их числе руководитель отдела строительства акимата Рудного Динмухамбет Тлеуов и юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик - представители заказчика и подрядчика на строительстве одиозного аттракциона.

Судья и Динмухамбет Тлеуов

Досудебное расследование вела антикоррупционная служба. По версии обвинения, схема уголовного преступления состоит в том, что Тлеуов запланировал завысить сумму бюджетного финансирования для установки нового аттракциона. Сделал это, «путем включения в бюджетную заявку прайс-листа на аттракцион с улучшенными техническими характеристиками и комплектацией для того, чтобы в последующем установить стандартное колесо, а разницу в стоимости похитить, вступив в сговор с подрядчиком, который окажется победителем конкурса госзакупок».

Обвинение считает, что Тлеуовов и юрист подрядной организации Александр Гаврильчик с ведома директора ТОО «АлатауГорСтрой» и его учредителя именно эту схему и отработали. Результатом стало строительство аттракциона реальной стоимостью 163 млн тенге, а 166,7 млн тенге оказались - относительно общей суммы бюджетного финансирования - той самой разницей, которую «отпилили». Гособвинитель заявил о том, что из них 52 млн тенге обналичили и отдали Тлеуову, остальными распорядились Гаврильчик и учредитель подрядной организации Хамит Дихаев.

Бывший руководитель отдела строительства акимата Рудного предан суду за уголовные правонарушения, квалифицируемые несколькими статьями УК РК: ст. 189 ч. 4 п. 2 (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, по предварительному сговору), ст. 369 ч. 1 (служебный подлог), ст. 365 ч. 1 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 366 ч. 2 9 (получение должностным лицом взятки лично в виде денежных средств), а также ст. 366 ч. 3 п. 3, 4 (взятка через посредника в виде имущества).

Кстати, вменяемые Тлеуовову взятки - уже из другой, не «колесной» оперы. Но они также связаны с его служебным положением, так как давались, как утверждает обвинение, за передачу информации заинтересованной компании при организации госзакупок, а также за уголовные правонарушения, имевшие место при газификации нескольких рудненских микрорайонов. Именно поэтому на скамье подсудимых сегодня - семеро, в числе которых взяткодатели, руководители строительных компаний из ЮКО.

Что касается Александра Гаврильчика, то он обвиняется так же по ст. 189 ч. 4 п. 2 и по ст. 28, ч. 5 (пособничество в мошенничестве), ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в сфере госзакупок, в особо крупном размере).

Тлеуов и Гаврильчик участвуют в процессе, находясь под стражей, у других подсудимых меры пресечения - залог, подписка о невыезде. На сегодняшнем заседании обвинительное заключение было оглашено частично.