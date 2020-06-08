Оштрафовать КТЭК решил суд за холод в костанайских квартирах

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» (Костанайская ТЭК) будет оштрафована за низкую температуру воздуха в квартирах горожан, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) министерства национальной экономики Казахстана.

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«Департаментом КРЕМ МНЭ РК по Костанайской области по результатам внеплановой проверки, проведенной на основании коллективных обращений жителей города Костанай, в действиях ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» выявлено нарушение в части не соблюдения требования качественного оказания услуги теплоснабжения. Так, установлено, что правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей допускается отклонение температуры воды, поступающей в тепловую сеть до ±3%, однако фактически отклонение в подаче предприятием тепловой энергии составило до 10%, что привело к низкой температуре воздуха в квартирах и недостаточной температуре в системе горячего водоснабжения потребителей», - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В отношении ТЭК было возбуждено административное дело по части 4 статьи 164 (нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях) КоАП РК.

«Однако в связи с поступлением ходатайства вышеуказанного лица административное дело передано на рассмотрение в специализированный административный суд города Костанай. По результатам рассмотрения данного дела судом ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 2 969 120 тенге», - уточнили в КРЕМ.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Пресс-служба предприятия в связи с этим заявила о намерении обжаловать решение.