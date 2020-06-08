Два случая заражения КВИ зарегистрированы в Костанайской области

Оба случая с симптоматикой. Один случай заболевания COVID-19 выявлен у мужчины в Житикаре, и еще один - у жителя Костаная. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в информационном областном штабе.

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- Мужчина 1996 года рождения обследован по эпидпоказаниям по контакту с ранее зараженным пациентом, второй, 1990 года рождения, обратился самостоятельно в поликлинику с температурой и слабостью, - сообщили в штабе. - Диагноз COVID-19 уточнен методом ПЦР-анализа. Больные госпитализировпны в инфекционные стационары.

Как сообщили в штабе, в очагах заболевания специалистами проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных.

По состоянию на 7 июня в регионе зарегистрировано 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, 127 пациентов выздоровели, 2 скончались.