«Знал бы, что за дверью полиция, не вышел!» - по делу об убийстве сержанта Дархана Базарбаева допросили подсудимого в суде Костаная

Очередное заседание по уголовному делу в отношении жителя Тобыла Михаила ПРОКУРАТОВА, который обвиняется в убийстве сержанта полиции Дархана Базарбаева, прошло 5 июня.

Согласно фабуле дела, ночью 19 января на телефон полиции поступило сообщение о семейном скандале в доме по ул. Комсомольской. По адресу выехали сержант Дархан Базарбаев и его напарник Амангельды Сыздыков. На месте выяснилось, что Прокуратов ломится в общий коридор из своей половины дома, а его удерживают родственники, живущие в том же доме. По их словам, он угрожал «всех завалить», поэтому они вызвали полицию.

В какой-то момент Прокуратов вырвался из квартиры и в темном коридоре нанес смертельный удар ножом сержанту Базарбаеву

Заседание проходило в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Костанайской области в онлайн-режиме. На заседании продолжили допрос свидетелей, в том числе, Самата КАНАТОВА, фельдшера областной станции скорой помощи, который дежурил в ту ночь.

- Мы приехали по вызову за 9 минут, - сказал в суде Самат Канатов. - Базарбаев лежал возле ворот без сознания. В области сердца у него была рана, шерстяная кофта вся в крови, сердцебиения не было. Мы ничего не могли сделать...

На уточняющие вопроса суда, фельдшер сообщил, что не помнит, были ли полицейские экипированы светоотражающими или бронежилетами. Вопросы о форме и экипировке звучит на суде регулярно.

После допроса свидетелей суд перешел к допросу подсудимого. Он сообщил, что ночью 19 января пришел в гости к сестре и ее мужу, у которых было застолье в честь празднования Крещения. Прокуратов и Золоторенко живут в доме на двух хозяев, их двери разделяет небольшой темный коридор.

- За столом мы с Золоторенко словесно "зацепились", - рассказал в суде Михаил Прокуратов. - Я понял, что моя сестра находится в незавидном положении: с одной стороны брат, с другой - муж, поэтому решил уйти. Кстати, я не кричал, что всех завалю. Я сказал Золоторенко: если бы не дети, я бы тебя размотал, что означало — дал бы тебе люлей! После чего встал и вышел, Золоторенко зачем-то пошел за мной...

На улице, по словам подсудимого, они докурили сигареты, потом снова начались разборки. Золоторенко повалил его на снег и начал пинать ногами. На крики вышла сестра и начала разнимать мужа и брата.

- Я вернулся домой, - сообщил Прокуратов. - Но был в ярости из-за того, что Золоторенко меня унизил перед сестрой, избил, еще и дверь держит с той стороны, чтобы я не вышел. Мол, сиди там и не рыпайся! Я решил: сейчас открою дверь, выйду и начну его избивать. Умысла убивать у меня никого не было, тем более незнакомого человека, тем более полицейского! Если б я знал, что за дверью полиция, вообще б не открыл дверь, зачем мне проблемы? Нож взял, чтобы открыть дверь, потому что она очень тяжело открывается, поэтому я часто ее открывал с помощью вилки или ножа. На этот раз нож был ближе.

В суде Прокуратов несколько раз показывал, как пытался вышибить дверь и открыть ее ножом. Что происходило за дверью он не слышал, о том, что родственники вызвали полицию, не знал. Полицейские, по его словам, не представились.

- В какой-то момент дверь поддалась и я просто вывалился с ножом, - пояснил подсудимый. - Я не замахивался, удара не наносил, просто вывалился с ножом на кого-то, на меня посыпались удары, а позже мне сказали, что я зарезал полицейского...

По словам Прокуратова, у Золотоенко к нему была неприязнь, хотя до этого никаких скандалов и конфликтов между ними не было, а тем более драк. Почему в эту ночь дошло до такого, объяснить не смог.

Допрошенные в суде полицейские, которые выезжали на место преступления, пояснили, что после убийства Базарбаева, Прокуратов снова зашел в дом. Когда его задерживали, оказывал сопротивление. Очередное заседание по этому делу назначено на 8 июня.