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Три тела нашли в дачном сгоревшем домике в Лисаковске
8 июня 2020, 10:16 | Происшествия
Пожар произошел в субботу, 6 июня, около 2.00, в дачном обществе «Урожайная-2» в Лисаковске. Когда пожарные прибыли на место, домик был полностью охвачен огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
Ликвидировать пожар удалось к 3.34. На месте происшествия пожарные обнаружили останки трех обгоревших тел.
- Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории ДЧС Костанайской области. Назначена судебная экспертиза, - сообщили в пресс-службе.
Также к делу подключилась оперативно-следственная группа отдела полиции Лисаковска.
Фото пресс-службы ДЧС
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020