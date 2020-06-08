Три тела нашли в дачном сгоревшем домике в Лисаковске

Пожар произошел в субботу, 6 июня, около 2.00, в дачном обществе «Урожайная-2» в Лисаковске. Когда пожарные прибыли на место, домик был полностью охвачен огнем. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Ликвидировать пожар удалось к 3.34. На месте происшествия пожарные обнаружили останки трех обгоревших тел.

- Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории ДЧС Костанайской области. Назначена судебная экспертиза, - сообщили в пресс-службе.

Также к делу подключилась оперативно-следственная группа отдела полиции Лисаковска.

Фото пресс-службы ДЧС