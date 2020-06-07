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Наблюдать за бессимптомными носителями Covid-19 будут через мобильное приложение в Казахстане
informburo.kz
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова внесла изменения в постановление о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения, сообщает informburo.kz.
Фото inform.kz
"Обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами Covid-19", – говорится в документе.
Также главные государственные санитарные врачи территорий, руководители структурных подразделений Министерства обороны, органов национальной безопасности и внутренних дел, ведомства управления делами президента, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
Кроме того, люди, прибывающие авиарейсами из-за рубежа, и которые предоставили справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на вирус, не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения обследования на инфекцию до двух суток.
Деятельность государственных органов (организаций), офисов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима разрешается, при этом для 80% сотрудников сохраняется дистанционная форма работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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