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Карантинные меры вернули в Алматинскую область и усилили в ЗКО

7 июня 2020, 12:38 |  Коронавирус

Едва обрадовавшись окончанию режима ЧС в связи с коронавирусом, жители Талдыкоргана и Алматинской области вернулись к карантину, сообщает Ratel.kz. Причина: скорость распространения инфекции в городе и в регионе. Она составила 7,1 %.


Главный санитарный врач Талдыкоргана Ермек АСИМКУЛОВ срочно издал постановление о продолжение карантина на территории города. Он призвал уполномоченные органы усилить дезинфекционные мероприятия в общественных местах. Вновь отправить 30% сотрудников на удаленную работу и полностью запретить массовые мероприятия.

"Приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, компьютерных клубов, игорных заведений, центров семейного отдыха и других объектов с массовым скоплением людей. Объектов общественного питания свыше 50 посадочных мест, за исключением организации онлайн-заказов и доставки, ночных клубов, кальянных,  развлекательных,  спортивных объектов, парков и фонтанов", - сказано в постановление санитарного врача города.

На официальной странице акимата Талдыкоргана пресс-секретарь акима города Нур КАНАТУЛЫ опубликовал обращение к горожанам:

 "Талдыкорганцы, земляки мои, ну неужели вам трудно одевать и носить эти медицинские маски вне дома - на работе, в общественных местах, в общественном транспорте, в магазинах, на базаре, в торговых домах? Кому в них тяжело дышать - сшейте в домашних условиях 8-слойную марлевую маску, можно по желанию добавить медицинскую вату немножко!!! Неужели так трудно соблюдать социальную дистанцию в 2 метра, не толпиться, не кучковаться, не собираться в одном месте больше 3-х человек, избегать мест массового скопления людей, с собой носить антисептик для рук? Это же очень легко и просто, мы ведь делаем это для себя, для собственной же безопасности!!! Те, кто намеренно игнорируют эти требования - и ставят нас всех в затруднительное положение, именно из-за них наши госсанврачи могут опять ввести в нашем городе усиленный режим карантина, опять могут поставить эти санпосты, опять могут закрыть многие объекты бизнеса и прочее!!! Очень прошу вас, не будьте эгоистами, подумайте и о других людях, о ваших земляках, талдыкорганцах, ведь мы все живём в одном городе, это ведь наш общий дом!"
 
Главный санитарный врач Алматинской области Кайрат БАЙМУХАМБЕТОВ принял решение вернуть усиленный карантинный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Я как главный государственный санитарный врач области буду вынужден вернуть усиленный карантинный режим. То есть обратно восстановить санитарные посты между районами и городами, запретить работу отдельных объектов, торговых домов. Ограничить режим общественного транспорта, так как люди там не соблюдают масочный режим", – сообщил Кайрат Баймухамбетов в выступлении на канале "Жетысу".

Автобусы в регионе теперь будут ходить только в утренние и вечерние часы.

Также принято решение приостановить открытие работы баз отдыха на побережье Капшагая, так как в городе рост заболеваемости превышает девять процентов.

"Есть там угроза завоза извне. Поэтому эти меры будем принимать вынуждено", - подчеркнул главный государственный санврач области.

В ЗКО также усилили карантинные меры, сообщает informburo.kz. О новых ограничительных мерах рассказал главный государственный санитарный врач области Мухамгали АРЫСПАЕВ. По его словам, обстановка в регионе по заболеваемости Covid-19 нестабильная.

"Все организации и предприятия из отраслей, не включённые в список разрешённых видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на время действия карантина и могут функционировать дистанционно, в онлайн режиме. Для общественного транспорта установлен режим работы с 6.00 до 12.00 и с 17.00 до 21.00 с соблюдением всех санитарных требований. Рынкам разрешено работать с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с пятницы по воскресенье с 10.00 до 16.00", – сообщил Мухамгали Арыспаев.

Ограничения вступают в силу 6 июня. Они могут действовать до завершения карантина в ЗКО, который ранее продлили до 15 июня.

Кроме того, карантинные ограничительные мероприятия усилены в городе Атырау в связи с уровнем прироста заболеваемости Covid-19 более 5% в течение семи дней.

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача, жителям города запретили посещать крупные площади и парки (площадь Исатая и Махамбета, парк Победы и Ретро-парк). Запрещается также нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте.

Ранее на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса акиматам трёх областей –Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской – поручили усилить контроль над соблюдением сантребований, в том числе через ограничения.

 Фото с сайта ratel.kz
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§ Козлов я
Re: Карантинные меры вернули в Алматинскую область и усилили в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.06.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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