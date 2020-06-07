Карантинные меры вернули в Алматинскую область и усилили в ЗКО

Едва обрадовавшись окончанию режима ЧС в связи с коронавирусом, жители Талдыкоргана и Алматинской области вернулись к карантину, сообщает Ratel.kz. Причина: скорость распространения инфекции в городе и в регионе. Она составила 7,1 %.





Главный санитарный врач Талдыкоргана Ермек АСИМКУЛОВ срочно издал постановление о продолжение карантина на территории города. Он призвал уполномоченные органы усилить дезинфекционные мероприятия в общественных местах. Вновь отправить 30% сотрудников на удаленную работу и полностью запретить массовые мероприятия.

"Приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок, компьютерных клубов, игорных заведений, центров семейного отдыха и других объектов с массовым скоплением людей. Объектов общественного питания свыше 50 посадочных мест, за исключением организации онлайн-заказов и доставки, ночных клубов, кальянных, развлекательных, спортивных объектов, парков и фонтанов", - сказано в постановление санитарного врача города.

На официальной странице акимата Талдыкоргана пресс-секретарь акима города Нур КАНАТУЛЫ опубликовал обращение к горожанам:

"Талдыкорганцы, земляки мои, ну неужели вам трудно одевать и носить эти медицинские маски вне дома - на работе, в общественных местах, в общественном транспорте, в магазинах, на базаре, в торговых домах? Кому в них тяжело дышать - сшейте в домашних условиях 8-слойную марлевую маску, можно по желанию добавить медицинскую вату немножко!!! Неужели так трудно соблюдать социальную дистанцию в 2 метра, не толпиться, не кучковаться, не собираться в одном месте больше 3-х человек, избегать мест массового скопления людей, с собой носить антисептик для рук? Это же очень легко и просто, мы ведь делаем это для себя, для собственной же безопасности!!! Те, кто намеренно игнорируют эти требования - и ставят нас всех в затруднительное положение, именно из-за них наши госсанврачи могут опять ввести в нашем городе усиленный режим карантина, опять могут поставить эти санпосты, опять могут закрыть многие объекты бизнеса и прочее!!! Очень прошу вас, не будьте эгоистами, подумайте и о других людях, о ваших земляках, талдыкорганцах, ведь мы все живём в одном городе, это ведь наш общий дом!"

Главный санитарный врач Алматинской области Кайрат БАЙМУХАМБЕТОВ принял решение вернуть усиленный карантинный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом.