В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса

В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, сообщает informburo.kz со ссылкой на Минздрав РК. В их числе трое - из Костанайской области. В ведомстве отметили, что бессимптомные носители не входили в общую статистику.

Иллюстративное фото ilkha.com

С 6 июня будут публиковать статистику по носителям без клинических проявлений вируса.

"На всех официальных источниках в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться носители с симптомами и отдельно носители без симптомов, – сообщили в министерстве. - Данная практика является международной и используется в разных странах. Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Кроме того, люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих. Следует отметить, что в Казахстане на сегодняшний день при тестировании выявляется порядка 60% ежедневных случаев - это бессимтомные носители инфекции".

В стране зарегистрировано 12 511 случаев заражения Covid-19, выздоровели 6903 заболевших, скончались 52. В больницах с диагнозом коронавирус находится 5556 человек.