В Алматы собравшимся на возможный митинг полиция заблокировала движение по улице

В Алматы несколько десятков человек во главе с журналистом и активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана, на пересечении улиц Курмангазы и проспекта Достык озвучивают свои требования к властям, сообщает Радио "Азаттык".

Прибывшие на объявленный двумя оппозиционными группами митинг граждане напротив сотрудников спецподразделения полиции. Алматы, 6 июня 2020 года

Они требуют объявить кредитную амнистию, не допускать продажу земли иностранцам, передачу ее в аренду, освободить из тюрьмы активиста Макса Бокаева и «других политических заключенных», а также освободить арестованного активиста Альнура Ильяшева. Требования Мамай и некоторые другие участники собрания озвучили в микрофон. У собравшихся напротив здания гостиницы «Казахстан» в руках плакаты и флажки Казахстана. Один из плакатов гласит на казахском языке: «Мұнай мен газға баймыз, ал халық неге кедей?», («Мы богаты нефтью и газом, так почему же народ нищий?»).

Прибывший к месту заместитель прокурора города Алматы Мурат Тлеубердиев заявил собравшимся, что собрание «незаконное». Собравшихся окружили сотрудники спецподразделения полиции. Рядом в полицейском кольце находится еще группа людей, сообщил репортер с места. Находящийся на месте заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, отвечая на вопрос репортера о том, почему людям не позволяют переместиться в сторону соседнего перекрестка, заявил: «Это меры безопасности».

Зампрокурора Тлеубердиев заявил, что для проведения акции, согласно новому закону, необходимо подать уведомление в акимат за пять дней. По его словам, закон вступил в силу сегодня. Он призвал людей разойтись, объяснив это карантином по коронавирусу. Собравшиеся настаивают, что митинг законный и говорят, что ранее подали уведомление.

Ранее в этом месте полиция задержала и увезла нескольких задержанных. Территория вблизи памятника Абая оцеплена, движение в этом месте перекрыто. Власти заявили, что доступ к центру Алматы ограничат «ради дезинфекции».

Задержания у места оцепления прошли сегодня также в Нур-Султане. Съемочная группа Азаттыка в столице запечатлела дрон в небе возле оцепленной территории, где собрались несколько десятков людей. Санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин накануне заявил, что участников возможных митингов будут фиксировать на видео для выявления заражений COVID-19.

Выходить на митинг 6 июня граждан призвал также оппозиционный политик Мухтар Аблязов, лидер движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, запрещено в стране как «экстремистская организация», но названо в резолюции Европарламента «мирной оппозиционной организацией»). Десятки активистов в разных городах Казахстана с прошлой недели получили повестки о вызове на допрос в полицию либо были подвергнуты задержаниям.

Сегодняшние акции – первые после снятия чрезвычайного положения, которое власти вводили в попытке сдержать распространение коронавируса. Режим ЧП действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. Во время ЧП через парламент прошел законопроект о мирных собраниях, который был подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым 25 мая и уже вступил в силу. Правозащитники критикуют этот закон, заявляя, что провозглашенный властями «уведомительный характер» проведения митингов – скорее фикция, поскольку власти по-прежнему могут не согласовывать акции. Кроме того, этот закон ужесточает наказание за организацию акций, проведенных без одобрения властей, и участие в них.