Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей

В Нур-Султане и Алматы у места возможных митингов, к проведению которых призвали две оппозиционные группы, 6 июня утром прошли задержания, сообщает Радио "Азаттык". Репортеры на месте видели, как полицейские задержали, по крайней мере, несколько человек и затолкали в автозаки.

Задержание у памятника Абаю. Алматы, 6 июня 2020 года

В столице прилегающие к площади Независимости участки улиц оцеплены.

В Алматы оцеплены перекрестки и тротуары у памятника Абаю. Власти объясняют это «усилением дезинфекции» во время пандемии коронавирусной инфекции. На месте находятся десятки полицейских, сотрудники спецподразделения, неизвестные в гражданском в защитных масках, а также люди в защитной одежде.

Репортер "Азаттыка" видел, как с пересечения улицы Курмангазы и проспекта Достык отъехало несколько полицейских микроавтобусов с задержанными.

Выйти на митинги в нескольких городах Казахстана 6 июня призвали оппозиционный политик Мухтар Аблязов, лидер движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, в Казахстане запрещено как «экстремистская организация», но в резолюции Европарламента названо «мирной оппозиционной организацией»), а также инициативная группа по созданию Демократической партии Казахстана во главе с журналистом и активистом Жанболатом Мамаем.

Повестка митингов включает требование о кредитной амнистии, национализацию земель и объектов, переданных в частные руки. Аблязов и его сторонники выступают также за отмену признания «экстремистскими» движения ДВК и движения «Көше партиясы», которое в апреле объявило о намерении добиваться официальной регистрации.

Международные правозащитные организации ранее неоднократно выражали обеспокоенность тем, что казахстанские власти, воспользовавшись карантином, ограничивают права и свободы и усиливают давление на активистов. Организация Human Rights Watch заявила, что принимаемые правительством меры реагирования на пандемию коронавируса выходят за рамки целесообразных, а карантинные меры вводились способами, которые порой оказывались «произвольными и несоразмерными».

В центре Костаная, на площади перед облакиматом, сегодня тоже попытались собраться несколько человек на акцию протеста. "НГ" готовит репортаж об этом.