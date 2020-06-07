Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете

Ролик казахстанского режиссера о девушке в мини-юбке обсуждают пользователи Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Как отмечается в титрах, ролик был снят по заказу Молодежного ресурсного центра Управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента.

Режиссер Серик Таласов изобразил, как молодая девушка в черной юбке и белом топе ловит такси. Возле нее остановился мужчина на черном Mercedes и пригласил девушку сесть в салон. Уже в пути мужчина сказал, что принял ее за проститутку из-за внешнего вида, и спросил о стоимости ее услуг в постели.

Девушка оскорбилась и попросила выпустить ее из машины, пригрозив, что пожалуется полицейскому, находившемуся рядом. Водитель Mercedes заблокировал двери авто и произнес речь о том, что девушке не следует так одеваться.

"Как ты поняла по внешнему виду, что он полицейский, так и я понял по твоей одежде, что ты проститутка. Твои бабушка и мама так же одевались? Сестренка, пойми меня правильно, я специально остановился, увидев твою одежду. Каждая казахская девушка - моя сестренка. Если ты казашка, одевайся как подобает казахской девушке. Береги свою честь и достоинство так же, как бережешь свой телефон в чехле, иди", - сказал мужчина.

Ролик стал поводом для бурного обсуждения в Сети. Пользователи выразили несогласие с автором, подчеркивая, что внешний вид и одежда - личное дело каждого человека.

"Отвратительный ролик о том, что вместо того, чтобы преследовать факт насилия и дискриминации, общество преследует женщин. Учить, какую одежду носить, видимо, важнее, чем учить не насиловать и не домогаться, да? Мне очень жаль, что в нашем "светском и равном" обществе транслируются и поддерживаются такие мысли", - написала пользовательница almasemai.

"Женщины не заслуживают такого обращения ни за наряд, ни за поведение. Мужчин должны осуждать за изнасилование и неуважение к женщинам", - отметила dasha_malinova801.

Другие задались вопросом о финансировании ролика.

"В "Фейсбуке" скинули информацию о том, что этот ролик (и еще 4 других) действительно сделан на бюджетные деньги. И стоит это удовольствие государственному бюджету 6 200 000 тенге. Закупки, кстати, были проведены 10 апреля, в самый разгар пандемии и карантина. Видимо, больше акимату Шымкента в эти дни тратить деньги было не на что", - написал блогер Ержан Есимханов в своем Telegram-канале.

"Фактчек в лице журналиста @ualikhan.sh подсчитал: на 5 видеороликов акиматом Шымкента было выделено из госбюджета 6 миллионов 200 тысяч тенге. Мы видели лишь один, а на счет режиссера Серика Таласова @serik_talas уже поступило 3 миллиона. Закупки были сделаны 10 апреля, во время режима ЧП в стране. @akimat_shymkent деньги больше не на что было тратить? Мурат Айтенов @murat__aitenov кто понесет ответственность за ролик, который ущемляет права женщин? Деньги в бюджет из вашего кармана возвращать будем или как?" - написала в Instagram Фариза Оспан.

На сайте государственных закупок размещен лот на съемку короткометражных видеороликов. Заказчиком указан Молодежный ресурсный центр Управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента. Поставщиком услуги является Таласов Серик Туребекович. В графе "Cумма предмета по итогам закупки" значится сумма в 6 миллионов 200 тысяч тенге. Источник финансирования: "за счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам".

Кадр из видео

Позже Молодежный ресурсный центр Шымкента прокомментировал ролик о девушке в мини-юбке.