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Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете
Tengrinews.kz.
Ролик казахстанского режиссера о девушке в мини-юбке обсуждают пользователи Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как отмечается в титрах, ролик был снят по заказу Молодежного ресурсного центра Управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента.
Режиссер Серик Таласов изобразил, как молодая девушка в черной юбке и белом топе ловит такси. Возле нее остановился мужчина на черном Mercedes и пригласил девушку сесть в салон. Уже в пути мужчина сказал, что принял ее за проститутку из-за внешнего вида, и спросил о стоимости ее услуг в постели.
Девушка оскорбилась и попросила выпустить ее из машины, пригрозив, что пожалуется полицейскому, находившемуся рядом. Водитель Mercedes заблокировал двери авто и произнес речь о том, что девушке не следует так одеваться.
"Как ты поняла по внешнему виду, что он полицейский, так и я понял по твоей одежде, что ты проститутка. Твои бабушка и мама так же одевались? Сестренка, пойми меня правильно, я специально остановился, увидев твою одежду. Каждая казахская девушка - моя сестренка. Если ты казашка, одевайся как подобает казахской девушке. Береги свою честь и достоинство так же, как бережешь свой телефон в чехле, иди", - сказал мужчина.
Ролик стал поводом для бурного обсуждения в Сети. Пользователи выразили несогласие с автором, подчеркивая, что внешний вид и одежда - личное дело каждого человека.
"Отвратительный ролик о том, что вместо того, чтобы преследовать факт насилия и дискриминации, общество преследует женщин. Учить, какую одежду носить, видимо, важнее, чем учить не насиловать и не домогаться, да? Мне очень жаль, что в нашем "светском и равном" обществе транслируются и поддерживаются такие мысли", - написала пользовательница almasemai.
"Женщины не заслуживают такого обращения ни за наряд, ни за поведение. Мужчин должны осуждать за изнасилование и неуважение к женщинам", - отметила dasha_malinova801.
Другие задались вопросом о финансировании ролика.
"В "Фейсбуке" скинули информацию о том, что этот ролик (и еще 4 других) действительно сделан на бюджетные деньги. И стоит это удовольствие государственному бюджету 6 200 000 тенге. Закупки, кстати, были проведены 10 апреля, в самый разгар пандемии и карантина. Видимо, больше акимату Шымкента в эти дни тратить деньги было не на что", - написал блогер Ержан Есимханов в своем Telegram-канале.
"Фактчек в лице журналиста @ualikhan.sh подсчитал: на 5 видеороликов акиматом Шымкента было выделено из госбюджета 6 миллионов 200 тысяч тенге. Мы видели лишь один, а на счет режиссера Серика Таласова @serik_talas уже поступило 3 миллиона.
Закупки были сделаны 10 апреля, во время режима ЧП в стране. @akimat_shymkent деньги больше не на что было тратить?
Мурат Айтенов @murat__aitenov кто понесет ответственность за ролик, который ущемляет права женщин? Деньги в бюджет из вашего кармана возвращать будем или как?" - написала в Instagram Фариза Оспан.
На сайте государственных закупок размещен лот на съемку короткометражных видеороликов. Заказчиком указан Молодежный ресурсный центр Управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента. Поставщиком услуги является Таласов Серик Туребекович. В графе "Cумма предмета по итогам закупки" значится сумма в 6 миллионов 200 тысяч тенге. Источник финансирования: "за счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам".
Кадр из видео
Позже Молодежный ресурсный центр Шымкента прокомментировал ролик о девушке в мини-юбке.
"Информация о короткометражном видеоролике "Проститутка". Хоть и было заключено соглашение с киноцентром Talas о создании коротких обучающих видеороликов, но не было соглашения о съемке конкретного видеоролика "Проститутка". Сценарий ролика со стороны центра не утвержден. Центр не согласен с основной идеей и точкой зрения ролика. Поэтому финансирование на данный ролик не рассматривается. Если со стороны центра есть какие-либо ошибки, приносим извинения", - говорится в ответе Молодежного ресурсного центра Управления по делам семьи, детей и молодежи Шымкента.
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