Три случая COVID-19 выявлены в Житикаре и Костанае

В Костанайской области зарегистрированы 3 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами (по состоянию на 5 июня 2020 года), сообщил сегодня областной информационный штаб.

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Два случая были зарегистрированы в Житикаре, где коронавирусная инфекция подтвердилась у пенсионеров 1949 г. р. и 1952 г. р. ПЦР-анализы были взяты у них в связи с контактом с ранее заболевшими.

В Костанае COVID-19 выявлен у ребенка 2018 г. р., который был обследован по эпидпоказаниям. Лабораторные исследования показали положительный результат.

"В настоящее время пациенты изолированы в инфекционный стационары и получают соответствующее лечение согласно протоколу, - говорится в сообщении. - В очаге заболевания специалистами проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных".

По состоянию на 05.06.2020 года в регионе зарегистрировано 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 106 пациентов.