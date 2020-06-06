Тысячи казахстанцев требуют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

5 июня в Алматы жительница города журналистка Айгерим Тлеубаева у здания городского акимата провела одиночный пикет в защиту животных, сообщает Радио "Азаттык". Она объяснила решение выйти с протестом недавними случаями жестокого обращения с животными в Казахстане, кадры которых вызвали волну возмущений среди пользователей.

Журналист Айгерим Тлеубаева у здания городского акимата во время своей акции в защиту животных. Алматы, 5 июня 2020 года

Протестующая развернула у акимата плакат с надписью: «Нам нужен закон о защите животных».

— Я протестую против недавнего решения властей отклонить законопроект об ответственном отношении с животными. Я считаю, что Казахстан нуждается в законе о защите животных. Зоозащитники поднимают этот вопрос при любом удобном случае, — сказала Тлеубаева.

По ее словам, в соответствии с принятыми на себя международными обязательствами государство должно принять данный закон. В конце прошлого года зооактивисты запустили онлайн-кампанию за принятие закона о защите животных. Она набрала десятки тысяч подписей.

На прошлой неделе в социальных сетях появились кадры истязания собаки в Атырауской области. На них мужчина сжал шею животного металлической дверцей холодильника и взобрался на нее. Снимавший это его знакомый просил остановиться и «не делать шашлык». По заявлениям властей, человек на этих кадрах не связан с ветслужбами. За день до этого в Сети появились кадры стрельбы по собакам в пригороде Атырау. Позже появилась информация, что по крайней мере один из двух запечатленных на этом видео людей работает в местной ветеринарной станции.

Запечатленное на видео жестокость по отношению к животным вызвала волну возмущения пользователей, они осудили действия людей и призвали органы безопасности отреагировать. В Минсельхозе заявили, что велся «плановый отстрел» из «пневматического оружия». Местные СМИ сообщили, что администраторы группы, опубликовавшей видео и фото стрелявших, получили угрозы в свой адрес.

— Существенного наказания человек не понес, потому что имеющаяся уголовная статья о жестоком обращении на деле не работает, потому что жестокое обращение может быть доказано только тогда, когда животное убито. А она [cобака] не умерла, — говорит Тлеубаева.

По ее словам, за жестокость по отношению к животным тоже следует привлекать к ответственности. «В нормальном обществе неприемлема жестокость ни в отношении человека, ни в отношении животных», — добавила Тлеубаева.

Ее одиночная акция длилась около двух часов. Вышедшие к ней сотрудники акимата заявили, что акция несанкционированная.

В декабре на сайте фонда французской актрисы Брижит Бардо появилось обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с призывом прекратить в Казахстане жестокое обращение с бродячими животными. В нем, частности, отмечалось, что в западных регионах Казахстана нередки случаи жестокого обращения с животными.

Другие аналогичные петиции — с призывом к альтернативам отлову и убийству бездомных животных, в частности к практике стерилизации и созданию приютов, — были опубликованы также на сайте Change.org, однако набрали меньше подписей. Доступ к этом сайту с петициями в Казахстане многие годы ограничен.

Как сообщает КазТАГ, казахстанцы массово собирают подписи под петицией к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, сенату и мажилису с требованием ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

«В Казахстане участились случаи садистского и крайне жестокого обращения с животными! На сегодняшний день наказание по статье 316 УК РК от 3 июля 2014 года №226-V «Жестокое обращение с животными» настолько незначительное, что никаким образом не останавливает действия душегубов, которых стало настолько много, что они, не стесняясь, снимают на камеру свои жестокие злодеяния и издевательства над ни в чем неповинными животными, выкладывая эти видео в социальные сети, где их видят дети», - говорится в петиции.

При этом авторы петиции также требуют проведение обязательной психиатрической экспертизы подозреваемых в жестоком обращении с животными.

«Мы, граждане Республики Казахстан, требуем ввести обязательную психиатрическую экспертизу подозреваемых в жестоком обращении с животными, а так же ужесточить уголовное наказание за жестокое обращение с животными так как (…) наказание по этой статье ограничивается лишь штрафом в размере от 100 до 200 МРП, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. Данное наказание мы считаем несоразмерным по отношению к содеянному!» - говорится в обращении.

Как подчеркивают авторы обращения, «склонность к насилию над теми, кто слабее и меньше у таких преступников легко перетекает к насилию над людьми»

«Чувствуя свою безнаказанность живодеры постепенно становятся маньяками и насильниками. Это подтверждают ведущие психиатры мира. Почему в Казахстане процветают убийства невинных животных? Почему нет соразмерного наказания преступникам, которые чувствуя свою безнаказанность, выходят за все рамки человечности, нравственности, морали и упиваются своей жестокостью? Разве может быть будущее у страны, в которой живодеры творят зло безнаказанно, воспитывая детей в отсутствии сострадания, милосердия и добра? Очевидно, что у общества, лишенного гуманности, нет и не может быть благополучного будущего!» - сказано в петиции.

На утро 6 июня петиция собрала уже более 22 тысяч подписей.