За использование сыном служебного автомобиля отца наказали акима сельского округа в Костанайской области

Дисциплинарное дело в отношении акима сельского округа имени И.Омарова Алтынсаринского района Кошкарбая НУРТАСОВА рассмотрел сегодня, 5 июня, совет по этике Костанайской области. Сын Нуртасова три раза использовал служебную "Ниву-Шевроле" отца.

Алмат УСПАНОВ

- 20, 28 и 29 апреля сын воспользовался служебным автомобилем в личных целях, - отметил главный специалист управления контроля в сфере госслужбы Алмат УСПАНОВ. - Это является нарушением Этического кодекса, подрывает доверие к госслужащим.

Сам Кошкарбай Нуртасов сообщил, что живет на краю поселка, дорога там плохая, на ней часто застревают машины.

Кошкарбай НУРТАСОВ

- Два раза сын брал машину, чтобы вытащить другие машины, - объяснил Нуртасов. - Один раз взял ночью, когда я уже спал, не уследил за ним. Сейчас началась рыбалка, он был на Большом Сливном озере. Это было впервые, чтоб он взял мою машину. Личного автомобиля у меня нет. За нарушение режима карантина сына уже привлекли к административной ответственности.

Член Совета по этике Динара УТЕБАЕВА сообщила, что выезжала в сельский округ имени Омарова, разговаривала с жителями.

- О самом акиме хорошие отзывы, у него положительная характеристика, - отметила она. - Но говорят, что сын постоянно беспределит, не единожды раз брал служебный автомобиль отца. Выходит,аким сельского округа не может управлять своим сыном.

После обсуждения члены Совета по этике пришли к выводу, что "отец за сына не отвечает" и увольнять акима не стоит. В связи с чем Кошкарбаю Нуртасову вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

- Вы понимаете, что мы годами работаем, чтобы поддерживать положительный имидж госслужащего, - подвел итог председатель Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - А сейчас, можно сказать, незначительный поступок вашего сына все испортил. Как будто этой работы и не было. Сейчас нам нужно заново работать на повышение имиджа госслужащих! Это вам на будущее.

В данное время ведется досудебное расследование по факту исчезновения молодого жителя сельского округа имени Омарова Руслана Жуванышева. Он пропал в ту ночь, когда сын акима Таубек Нуртасов взял его служебную "Ниву-Шевроле". Парни якобы вместе гуляли на озере, после чего Жуванышев исчез.

- Поиски продолжаются уже второй месяц, - сообщила "НГ" пресс-секретарь ДП области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - Пропавшего пока не нашли. Досудебное расследование ведется по статье "Убийство". Второе дело в отношении следователя сельского округа, который допрашивал Нуртасова, ведется по статье "Пытки".