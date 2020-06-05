Тепло и солнечно будет в ближайшие три дня в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 6-8 июня на территории Костанайской области осадков не ожидается. В целом синоптическая ситуация будет ровной, без катаклизмов. Ночи ещё будут довольно прохладными, но дни ожидаются очень тёплыми.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу, 6 июня ночью ожидается 5-10, на юге области 12 градусов тепла,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём воздух прогреется до +20...+25 °С, на юге +28 °С. В воскресенье ночью термометры покажут +8...+13 °С, на юге +16 °С. Днем 22-25, на юге 30 градусов выше нуля. В понедельник, 8 июня ночью 10-15, на юге 18 градусов тепла, а днем ожидаем +25...+30 °С, на юге +35 °С.

По прогнозам синоптиков, 6-7 июня ожидается северо-восточный ветер, в понедельник, 8 июня он поменяет направление на северо-восточное. Скоростью ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с.