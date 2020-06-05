По факту повреждения полового органа мужчины проводится досудебное расследование в Костанайской области

2 июня помощник экскаваторщика Северного рудника филиала АО «Алюминий Казахстана», расположенного в п. Октябрьский (Лисаковск), повредил себе половой орган. Как сообщили «НГ» читатели, увечья были нанесены ножом на производстве.

- Факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование, - сообщила «НГ» пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - Установлено, что телесные повреждения мужчина нанес себе сам. Сейчас он находится в больнице.

Заместитель главного врача Лисаковской городской больницы Мариям МУХАМЕДЖАНОВА объяснила «НГ», что не может разглашать данные о своих пациентах.

- Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить данный факт, - сообщила Мухамеджанова. - Информацию о пациентах мы разглашаем только по письменному запросу полиции или прокуратуры.

В управлении здравоохранения пояснили, что мужчина 1979 года рождения проходит лечение в больнице Лисаковска. Состояние удовлетворетильное.