Коронавирус в Костанайской области:
Положительный анализ на КВИ выявлен у троих житикаринцев и одного костанайца
В Костанайской области выявлено 4 факта заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 4 июня 2020 года). Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.
Иллюстративное фото nv.ua
Трое мужчин из Житикары - 1965 г. р., 1994 г. р. и 1989 г. р. - являются близкими по контакту с ранее выявленными больными.
В этот же день в Костанае в больницу обратился мужчина 1948 г. р. с жалобами на слабость и головную боль. По результатам диагностического исследования ПЦР уточнен диагноз - коронавирусная инфекция.
"Данные граждане изолированы в инфекционные стационары, где получают необходимое лечение. Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы", - говорится в сообщении штаба.
По состоянию на 4.06.2020 года в области выявлены 195 человек с инфекцией COVID-19.
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