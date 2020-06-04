Коронавирус в Костанайской области:
Процент летальности от коронавируса в Казахстане назвал министр здравоохранения
Tengrinews.kz.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что летальность от коронавируса в Казахстане составляет 0,4 процента, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
58 человек с коронавирусом в Казахстане находятся в тяжелом состоянии. Зарегистрировано 48 летальных случаев. 37 человек с коронавирусом умерли от сопутствующих заболеваний.
"Летальность также показатель тактики лечения и эффективности реанимационных мер, сегодня летальность в Казахстане составляет 0,4 процента, это количество умерших от общего числа зараженных. Я считаю, что в первую очередь это благодаря самоотверженному труду медработников, наших ученых, врачей и медсестер мы сегодня имеем контроль", - сказал Биртанов на брифинге СЦК.
Отметим, что летальность не является синонимом смертности - частоты случаев смерти в совокупности людей, объединенных общим признаком. Если из популяции в 1000 человек заболело 300, а умерло из их числа 100 человек, то смертность от заболевания будет составлять 10 процентов, а летальность - 33 процента. Если же в другой популяции из 1000 человек заболело 50 человек, а умерло 40, то смертность будет составлять лишь 4 процента, а летальность - 80 процентов. В первом случае от заболевания умерло больше людей, но во втором случае заболевание оказалось более тяжелым.
Биртанов также сообщил, что вторая волна коронавируса в Казахстане началась в мае.
Он привел в качестве примера мнение экспертов, которые говорят о новой серьезной волне болезни по всему миру. Биртанов предполагает, что это будет связано очередной сезонной эпидемией гриппа и острых вирусных инфекций, которые начинаются в октябре.
"Поэтому мы также не исключаем этого, что, помимо традиционных вирусных агентов, может быть естественное усиление распространения другого вируса, в том числе коронавируса, - добавил Биртанов. - Так или иначе рост эпидемии идет. Сегодня есть понимание того, что не будет какой-то одной и второй волны. Возможно, это будет одна, вторая и далее волны, пока не ослабеет вирус, или пока не будет проведена массовая иммунизация. Поэтому тщательное выявление и учет больных являются основными мерами контроля наряду с карантинными мерами.
Биртанов ответил на вопрос о готовности Казахстана к следующим волнам заболевания коронавирусом.
"Насколько мы готовы? Это очень непросто, поскольку подготовка подразумевает в том числе и усиление инфраструктуры. Фактически на ходу применяем такие подходы, в том числе строительство больниц, расширение производства средств индивидуальной защиты. Нами разработан план по усилению и укреплению медицинских служб, в первую очередь санитарных служб и медицинской противоинфекционной службы, в том числе возможности разворачивания госпиталей и карантинных центров, он утвержден правительством. Сегодня мы идем по сокращению карантинных центров, многие отели вернулись к своей деятельности, многие провизорные больницы для подозрительных больных приступили к своей повседневной жизнедеятельности. Как я уже показал, инфекционные больницы нормально загружены. С этой волной мы справились, но, безусловно, это очень серьезная эпидемия. К сожалению, во многих странах она прошла с большим уровнем летальности. Нельзя исключать негативный сценарий. Всем нам нужно быть начеку. Для нас это необходимость и возможность интенсивно подготовиться к осени", - сказал министр здравоохранения на брифинге СЦК.
Он еще раз попросил казахстанцев соблюдать карантин. Но отметил, что жесткие ограничения - это не решение проблемы.
Биртанов напомнил, что резкие скачки заболеваемости фиксировали в начале эпидемии коронавируса.
"С соблюдением карантинных мер мы добились устойчивых темпов прироста, хоть и количество больных нарастает. Темпы прироста в пределах пяти процентов по стране сейчас. Очевидно, что смягчение мер, направленное на улучшение социальной и экономической обстановки, среди населения не должно вызывать ощущение, что мы вернулись к мирной жизни", - сказал министр.
Глава ведомства отметил, что необходимо научиться жить в условиях постоянного карантина.
В период карантина массовые мероприятия проводить запрещено, напомнил министр здравоохранения.
"В период карантина однозначно массовые мероприятия запрещены. Это опасно для населения. Необходимо соблюдать требования закона. В условиях пандемии, эпидемии в Казахстане решения главного санитарного врача являются обязательными. За нарушения могут быть административные меры приняты. Обращаюсь к организаторам таких мероприятий - повременить. Сегодня это, по сути, равноценно призыву к опасному мероприятию для населения, поскольку может произойти вспышка. Мы категорически против проведения таких митингов сейчас. Закон должен неукоснительно соблюдаться", - подчеркнул Биртанов.
"Вчера Глава государства в очередной раз призвал казахстанцев соблюдать правила безопасности. Мы видим, к сожалению, рост в том числе симптомных пациентов, с признаками ОРВИ, в 2,5 раза увеличился за прошлую неделю. Рост среди бессимптомных - на 5 процентов. Что характерно, на 35 процентов увеличилась выявляемость среди контактных, что подтверждает, что контакты - основная причина передачи инфекции. Чем чаще мы общаемся, тем выше доля передачи", - добавил Елжан Биртанов.
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