Все-таки демонтировать — областной суд установил срок, в который должно быть разобрано рудненское колесо обозрения

Вчера, 3 июня, состоялось заседание коллегии по гражданским делам Костанайского областного суда. Была рассмотрена апелляционная жалоба ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного".

Фото из архива "НГ"

Обжаловалось решение специализированного экономического суда, состоявшееся 13 января 2020 года. На том процессе ЦЗПП требовал запрета эксплуатации аттракциона любыми организациями и лицами, его демонтажа. Кроме того, обращая свои требования к заказчику - отделу строительства акимата Рудного, подрядчику - ТОО «АлатауГорСтрой», аппарату акима Рудного, управлению госархстройконтроля, экспертам технического и авторского надзора, истец настаивал на признании незаконными пакета всех документов, которые сделали возможными нарушения при строительстве колеса обозрения. По части этих требований суд производство тогда прекратил или оставил их без рассмотрения.

Но решение о демонтаже колеса суд принял, обязанность сделать это возложил на заказчика и подрядчика и дал им право самим определить срок демонтажа. Аттракцион, однако, до сих пор продолжает стоять.

На заседании апелляционной коллегии представители и заказчика, и подрядчика с требованиями апелляционной жалобы, как и с решением СМЭС, не соглашались. Отдел строительства, в частности, настаивал на том, что по закону об общественных объединениях ЦЗПП не имеет права вчинять такие иски, как рассмотренный в январе экономическим судом.

- Нашу апелляционную жалобу коллегия удовлетворила частично, - сказал представляющий ЦЗПП адвокат Олег МАТВЕЕВ, - но главное — она определила срок демонтажа колеса. Это должно произойти в течение 3-х месяцев с момента оглашения постановления судебной коллегии, которое сразу же вступает в силу.

Подробности — в ближайшем номере «НГ».