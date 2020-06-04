Коронавирус в Костанайской области:
Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев со своей страницы в Twitter в очередной раз обратился к казахстанцам в связи с коронавирусом, передает Tengrinews.kz.
Фото: Турар Казангапов
"Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ.
Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания", - написал глава государства 4 июня.
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что если вирус не купировать, то повторный всплеск COVID-19 может стать разрушительным. "У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19", - подчеркнул он.
В Казахстане, по данным на вечер 3 июня, число подтвержденных случаев коронавируса составило 11 796, выздоровели 6240 человек, скончались 48 пациентов.
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