Президент Казахстана заявил об угрозе второй волны коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев со своей страницы в Twitter в очередной раз обратился к казахстанцам в связи с коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

Фото: Турар Казангапов

"Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ.



Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания", - написал глава государства 4 июня.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что если вирус не купировать, то повторный всплеск COVID-19 может стать разрушительным. "У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19", - подчеркнул он.

В Казахстане, по данным на вечер 3 июня, число подтвержденных случаев коронавируса составило 11 796, выздоровели 6240 человек, скончались 48 пациентов.