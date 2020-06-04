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Учителей привлекли к ремонту школ, Министерство образования сделало предупреждение директорам
Иллюстративное фото media.publika.md
Директоров школ в Шымкенте, Жамбылской и Костанайской областях привлекли к административному наказанию в виде предупреждения за привлечение учителей к работам, не связанных с профессиональными обязанностями, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана.
Так, в Костанайской области педагога привлекли к приобретению товаров и услуг, а в Шымкенте и Жамбылской области учителя делали ремонт в учебных кабинетах и готовили отчёты, не предусмотренные законодательством.
В Жамбылской области также выявили случай оскорбления учителя школы нецензурными словами. За это родителя пятиклассника оштрафовали на 20 МРП.При нарушении прав педагогов МОН рекомендует обратиться в территориальный департамент по обеспечению качества в сфере образования.
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