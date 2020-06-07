Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?

В Казахстане и России бушуют дискуссии, касающиеся и нас, и всего мира. Дискуссии не абстрактные, потому что один из центральных вопросов - прививать или не прививать - вырисовывается буквально как вопрос жизни и смерти. Его острота усугубляется тем, что сотни и сотни миллионов людей, включая и нас с вами, становятся сейчас жертвами невиданного прежде по своим масштабам международного терроризма. Упомяну только очевиднейшую его грань: психический террор, когда из-за вируса практически невозможно включить телевизор, вирус этот суется к нам из самых разных информационных щелей, затыкая тем самым за пояс жалкие сонмы чертей минувших столетий.

Следом же за этими ужастиками, словно танки после артподготовки, на нас обрушиваются информационные шквалы о том, что, например, собираются вводить законы, по которым непривитым может быть ограничен доступ в детские сады, школы и даже на работу. Я лично против использования юридических и административных дубинок в качестве медицинских аргументов. Но сами-то вопросы остаются.

Да и в иных официальных дискуссиях чувствуются подмены: когда слова одни, а по сути говорят о разном. Скажем, чиновный медик (медичка) начинает красноречиво рассуждать, как жизненно важны прививки. Слова так и фонтанируют. Но говорить о пользе вакцинации вообще - все равно что говорить о необходимости еды. Еда, конечно, нужна, но какая?

Вопросы оппонентов о другом: когда прививать, допустимы ли прививки младенцев в роддомах, насколько это обязательно и насколько все это должно быть индивидуально, от чего прививать и каковы качество, безопасность и надежность тех или иных вакцин и препаратов? Именитые вирусологи убеждают нас, что, скажем, от Covid-19 безопасного препарата пока не создано и создать его ударными темпами невозможно.

Еще оглушительнее аргументы, связанные с Царством Денег. Смысл вчерашних прививок в СССР при всех тогдашних накладках понятен. Но сегодня, когда на троне высших ценностей Доллар, множество людей сомневается, для чего им советуют (или навязывают) те или иные чудеса медицины: для укрепления здоровья либо для чьего-то обогащения? И не могут ли ради этого второго подсовывать нам все, что угодно там, где клятву Гиппократа способно потеснить поклонение золотому тельцу?

И наконец, не может ли быть прямого злого умысла, связанного с возможными побочными эффектами от тех или иных медпрепаратов, если с гаджетов нам вещают о буквально чудовищных последствиях вакцинации где-нибудь в Индии или Африке?

Я лишь ставлю вопросы, потому что, не будучи медиком, просто не имею права навязывать другим свои окончательные суждения. Но очень хотелось бы со страниц газеты услышать мнения двух разных специалистов. Первого - лингвиста-айтишника, который не пожалел бы времени на выявление более достоверных сообщений и, наряду с ними, явных фейков, относящихся к ситуации с вакцинацией. Второго - медика, опытного, но желательно не чиновного, возможно, пенсионера, то есть такого, кто мог бы прикоснуться к реальности, не рискуя потерять работу.