Александр АБИШЕВ: Откладывать нельзя все тратить

Оказывается, абсолютное большинство казахстанцев поставило бы запятую, а может, и точку после слова «нельзя». В марте на одном из новостных порталов была опубликована интересная статистика. Только 6% населения Казахстана на момент введения чрезвычайного положения имели накопления, позволявшие безболезненно пережить непростые времена. На мой взгляд, это чудовищно малый процент. Особенно с учетом того, что, по данным Всемирного банка, Казахстан относится к странам с уровнем дохода выше среднего.

Отсутствие сбережений - проблема всего постсоветского пространства. У наших родителей, бабушек и дедушек был негативный опыт, когда в один момент все их накопления обнулились. А у молодежи, возможно, причина - в желании получить все здесь и сейчас.

Пропагандируемый западный образ жизни предполагает, что у большинства людей дома, квартиры, машины и прочее взяты в кредит, и это нормально. Только вот у нас совершенно разные процентные ставки по кредитам, и уровень доходов жителей Америки и Европы гораздо выше. При этом их отношение к деньгам никак не может служить эталоном. Часть населения очень развитых стран до конца жизни находится в кредитной кабале.

Цены у нас не соответствуют уровню доходов большинства граждан, и вина государства, безусловно, в этом присутствует. Но это не снимает ответственности с нас самих. Как показали события последних месяцев, надеяться только на государство очень недальновидно. Устойчивость и стабильность - это миф. Под воздействием внешних обстоятельств от них запросто может не остаться и следа. Хотя от лица всех, кто получил 42 500 тенге, скажу спасибо нашему государству хотя бы за это.

Хотелось бы, чтобы эта ситуация послужила уроком всем нам. Когда есть так называемая финансовая подушка безопасности, кризисные ситуации переживаются легче, в том числе и эмоционально. Власть имущие обладают финансовой подушкой, а то и целой периной. Но простому народу приходится рассчитывать только на себя.

Приучить откладывать 10% месячного дохода - скорее дело привычки, чем уровня доходов. Отказ хотя бы временно от походов в кафе, рестораны, кино или от пива на выходных особо не скажется на качестве жизни.

Этому учит определенным образом и карантин. Да, часть населения лишилась заработка, но одновременно люди потеряли возможность тратить деньги на развлечения и общепит. У всех ли получилось отложить сэкономленное - это уже другой вопрос.

К сожалению, нас никто не обучал финансовой грамотности. А ведь это та дисциплина, которая жизненно важна для каждого. Многие эксперты в сфере финансов сходятся на том, что минимальный размер накоплений, к которому необходимо стремиться, равен полугодовому доходу. Это должен быть несгораемый запас, который ни в коем случае нельзя тратить. Он поможет хоть немного чувствовать себя в безопасности в случае потери работы, болезни и пр.

Способы сберечь деньги, если не приумножить, то хотя бы компенсировать инфляцию, есть. Главное, чтобы нашлось желание позаботиться о своем будущем.