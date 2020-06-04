Семь новых случаев COVID-19 выявлено в Костанайской области

Коронавирусная инфекция подтвердилась у мужчины в городе Тобыл 1990 года рождения и у шестерых жителей города Житикара 2003, 1987, 1985, 1982, 1979 и 2009 года рождения.

- Данные лица обследованы с профилактической целью, а также по эпидпоказаниям, как контактные с положительным лабораторным результатом на COVID-19, - сообщили в информационном областном штабе. - По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, пациенты госпитализированы в инфекционные стационары.

Как сообщили в штабе, сейчас выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 3 июня в области выявлен 191 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело - 96 человек, 2 - скончались.