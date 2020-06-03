Прохладнее станет в ближайшие дни на всей территории Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 4-6 июня на территории Костанайской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ночи будут ощутимо прохладными, а дни - умеренно теплыми.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В ближайшие три дня по ночам на большей части территории области будет 5-10 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Только на юге области будет чуть теплее в темное время суток: в четверг +15°С, в пятницу и субботу +13°С. Дни порадуют более комфортной температурой. В четверг, 4 июня, столбики термометров поднимутся до отметок 17-22, на юге 25 градусов. В пятницу воздух прогреется до 15-20, на юге до 23 градусов. В субботу, 6 июня, станет немного теплее, термометры покажут +20...+25°С, на юге +28°С.

В областном центре температурные показатели будут следующими. В четверг, 4 июня: ночью +7...+9°С, днем +18...+20°С. В пятницу: ночью +6...+8°С, днем +18...+20°С. В субботу, 6 июня: ночью +8...+10°С, днем +22...+24°С

По прогнозам синоптиков, 4-5 июня ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, временами возможны усиления до 15-20 м/с. В субботу ветер сменит направление на восточное, сохранив скоростные характеристики.