Кому доверить создание дизайн-проекта интерьера в Астане (Нур-Султан)

Нужен дизайнер интерьера? Купили жилье или переехали новый офис, а может, решили переоборудовать магазин или ресторан? В любом случае без грамотного дизайнера вам не обойтись. И не только без дизайнера. В нашей студии https://biar.kz/ над любым заказом трудится целая команда специалистов, которая решает все возникающие вопросы и учитывает каждую мелочь.

Правильно подобранный свет автоматически требует специфической скрытой электропроводки – это уже прерогатива электрика. То же можно сказать, когда стоит вопрос о расположении и подключении электроприборов. Невозможно обойтись без профессионального сантехника или строителя. Поэтому когда вы приходите к нам и говорите - "мне нужен дизайнер интерьера", то для нас это означает, что вы ищете специалистов, которые решат все ваши проблемы связанные с обустройством помещения.

Нужен дизайнер интерьера?

Многие считают, что дизайн дело простое и пытаются справиться с этим самостоятельно. И самый же первый вопрос – в каком стиле должно быть помещение, многих ставит в тупик. Вкусы у всех разные и подобрать именно тот стиль, в котором человек будет чувствовать себя наиболее комфортно очень непросто. Поэтому мы делаем реалистичную 3D визуализацию интерьера. Визуализация позволяет увидеть о оценить стиль, мебель помещения с разных ракурсов.



Главная задача, которую решает дизайнер по интерьеру, заключается не в расстановке мебели или декоре стен, а в создании той уникальной атмосферы, в которой человеку приятно жить и работать. Дизайнер помогает решить следующие вопросы:

Сделать перепланировку под ваши нужды Создать единую концепцию интерьера Определить количество материла и расходы Предоставить точные чертежи с размерами Выполнить 3d визуализацию

Дизайнер по интерьеру

Каждое помещение по своему уникально. Чего только стоит эргономика в дизайне интерьера В нем живут разные люди иногда с диаметрально противоположными вкусами. То же можно сказать и о бизнес помещениях. Если магазин, ресторан, кафе или офис не имеют своего «лица», то для посетителя они становятся незапоминающимися, а значит и быстро забываются. Исправить это можно только одним способом - найти дизайнера интерьера, который вдохнет душу в ваше помещение. Правильный дизайн интерьера сделает ваше жилище уютным, функциональным и комфортным, а ваш бизнес получит новый толчок в своем развитии.

Кому доверить дизайн-проект интерьера?

Так где же взять тот идеальный проект интерьера, который возможно станет отправной точкой в вашей новой личной и деловой жизни. Специалисты дизайн студии Biar всегда начинают свою работу с глубокого анализа самого помещения и его функционального предназначения. Затем начинается поиск интерьер дизайн и согласование каждого его этапа с заказчиком. Ведь интерьер не может жить сам по себе, его главное предназначение служить людям и задача специалиста создать тот идеальный облик помещения, который становится уникальным воплощением вашей мечты.

г. Нур-Султан (Астана), ул Иманова 19,

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