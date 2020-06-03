Суицидов среди детей стало больше за время карантина в Казахстане

За четыре месяца 2020 года в Казахстане зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Об этом сообщил депутат Мажилиса Артур Платонов. Он просит правительство обратить внимание на проблему и принять меры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Во время карантина вдвое увеличилось количество попыток и завершенных суицидов, совершенных несовершеннолетними. Только за прошедшие четыре месяца текущего года зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Лидерами по количеству зарегистрированных случаев являются четыре области - Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Костанайская", - сообщил депутат Артур Платонов, обращаясь с запросом к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову.

Он отметил, что некоторые родители предпочитают скрывать попытки суицида и не обращаются за помощью к квалифицированным специалистам, опасаясь за будущее своего ребенка, так как в дальнейшем возникнут проблемы при поступлении на воинскую службу, учебу или при трудоустройстве в военные или правоохранительные структуры. По его мнению, количество попыток суицида намного больше.

Мажилисмен указал, что, по статистике специальных государственных органов, за период с 2017 года по 2019 год наблюдается рост уровня завершенного суицида среди детей.

"В 2018 году мной был направлен депутатский запрос с просьбой о принятии мер по исполнению протокола Национального координационного совета по охране здоровья при правительстве "О дорожной карте по профилактике суицидального поведения детей и подростков до 2019 года", в рамках которого акиматам областей и Нур-Султана и Алматы необходимо было учесть предполагаемые расходы в местном бюджете; определение местными исполнительными органами координатора по межведомственному взаимодействию между представителями образования и здравоохранения, так как допускается несогласованность действий (...). Обеспечение информирования общественности о действующих телефонах доверия, государственной форме поддержки, в том числе о специальных социальных услугах несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации", - напомнил Платонов.

Мажилисмен указал на несогласованность действий при решении поставленных задач со стороны управлений образования и здравоохранения в некоторых регионах.

"Учитывая важность проблемы суицидального поведения среди несовершеннолетних и необходимость ее скорейшего решения на государственном уровне, прошу вас, Ералы Лукпанович (заместитель премьер-министра Тугжанов. - Прим.), ответить на вопросы: что было сделано, чтобы снизить количество детских суицидов, какие меры были приняты за два года и почему они оказались неэффективными, исходя из трагической статистики", - сказал депутат.