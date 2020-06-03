Пенсионер утонул во время рыбалки на озере в Костанайской области

65-летний житель с. Владыкинка Федоровского района 2 июня поехал на рыбалку на озеро «Три девицы», которое находится в 8 км от села.

Иллюстративное фото pixnio.com

Как сообщила сегодня пресс-служба ДЧС Костанайской области, мужчина, по словам очевидцев, рыбачил на металлической лодке без индивидуальных спасательных средств. Причем делал это он во время нереста рыбы

Сообщение о пропаже человека поступило в отдел по ЧС Федоровского района 2 июня в 19.36.

"К месту происшествия выехали местные спасатели и следственно-оперативная группа. Тело утонувшего обнаружили ночью 3 июня, в 2.30. Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

С 25 мая спасатели перешли на усиленный вариант несения службы.

ДЧС Костанайской области рекомендует любителям летней рыбалки придерживаться правил безопасности - иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, ведерко или другую емкость для откачивания воды.