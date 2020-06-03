"Закрыть эту дыру нереально": Стала известна сумма долгов ФК "Иртыш"

Футбольный клуб "Иртыш" может закрыться из-за миллиардных долгов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Аудиторская проверка выявила, что с 2016 по 2020 годы у клуба "Иртыш" имелись долги по налогам, а также неоплаченные иски тренеров, которые ранее расторгли контракты с клубом, в числе таковых оказался и Димитар Димитров. Общая сумма кредиторской задолженности клуба за 2019 год составила около 1,8 миллиарда тенге.

"Из бюджета этого года мы не имеем права закрывать эти долги по закону. В связи с этим все средства, которые будут поступать в клуб, будут просто уходить в счет погашения задолженности. Таким образом, у нас уже есть принятые обязательства 1,8 миллиарда тенге в прошлом году, и столько же в этом году, то есть всего 3,6 миллиарда тенге, это дыра, которая образовалась на сегодняшний день в клубе", - рассказал на встрече с журналистами руководитель управления по развитию туризма и спорта региона Марат Айдашев.

По его словам, по результатам выявленных финансовых нарушений проводится досудебное расследование. "Акт проверки был направлен в антикоррупционную службу. По результатам этого акта возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководства клуба, сейчас оно расследуется", - отметил Айдашев.

Почему прежние аудиторские проверки не выявляли неоплаченных долгов по налогам и как клубу удавалось маскировать такие грубые нарушения, остается неизвестным. "Получилось так, что бывшее руководство клуба скрывало долги и от спонсоров, и от всех", - говорит Айдашев.

Отметим, пока чиновник встречался с журналистами, болельщики клуба собрались поддержать любимую команду возле городского стадиона "Жулдыз". В надежде спасти клуб фанаты заявили, что готовы попытаться уговорить Димитара Димитрова и легионеров, чтобы те пошли на уступки и простили часть долгов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🄼🅈 🄿🄰🅅🄻🄾🄳🄰🅁 (@mypavlodar)2 Июн 2020 в 8:52 PDT

Однако, по мнению спикера, данная мера не спасет положение клуба.

"Даже если это теоретически случится, даже если Димитар простит нам все эти деньги и легионеры все простят, уедут, по налогам у нас больше миллиарда провал. Найти свободный миллиард и закрыть эту дыру по налогам практически нереально. Налоговики уже арестовали счета клуба, и все средства, которые поступают, идут в счет погашения налоговой задолженности", - сказал Айдашев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🄼🅈 🄿🄰🅅🄻🄾🄳🄰🅁 (@mypavlodar)2 Июн 2020 в 6:41 PDT

Ранее сообщалось, что проверяющие выявили в футбольном клубе "Иртыш" множество серьезных финансовых нарушений. Только долги по налогам в клубе достигли почти миллиарда тенге.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что смета расходов по зарплате тренерскому составу и футболистам была завышена более чем на 379,5 миллиона тенге, в том числе ассистентам главного тренера и десяти легионерам по суммам вознаграждений переплачено свыше 181,9 миллиона тенге. Были выявлены переплаты футболистам, завышение должностных окладов работников административно-управленческого персонала. Необоснованно выплачивались премии за матчи работникам клуба, не имеющим отношения к спортивным результатам. Только за прошлый год сумма таких выплат составила более 36 миллионов тенге.

Напомним, 30 мая в областном управлении по развитию туризма и спорта официально заявили, о том, что футбольный клуб "Иртыш" снимается с чемпионата Казахстана из-за недостатка средств. Сообщалось, что основная причина отказа - отсутствие денег на оплату контрактов легионеров. При этом чиновник опроверг слухи о возможном банкротстве клуба.