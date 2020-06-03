Двое костанайцев заразились коронавирусной инфекцией

В Костанайской области зарегистрированы два случая COVID-19 (по состоянию на 2 июня 2020 года), сообщил сегодня областной информационный штаб.

"В областном центре госпитализированы пенсионерка 1960 года рождения и 58-летний мужчина. Обследованы по эпидпоказаниям как близкие по контакту с инфицированными ранее пациентами. По результатам диагностического исследования ПЦР у данных лиц был уточнен диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

Состояние больных удовлетворительное, жалоб нет. Пациенты изолированы, получают необходимое лечение. Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

На 2 июня в Костанайской области выявлены 184 человека с COVID-19, выписаны с выздоровлением 88 человек.