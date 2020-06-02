Правила изоляции контактных с зараженными изменили в Казахстане

Главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане изменили правила изоляции контактных с зараженными коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"В новое постановление от 30 мая внесены изменения. В первую очередь эти изменения касаются смягчения ограничительных мер, связанных с контактными лицами с больными. Мы сегодня разделяем контакты с больными на близкие контакты и контакты потенциальные", - рассказала главный санврач.

Он напомнила, что к близким контактам относятся люди, которые проживают вместе с больным, а также люди, которые находились с ним в закрытом помещении более 15 минут на расстоянии меньше чем 1,5 метра.

"К этим лицам мы изменили свои подходы с точки зрения их карантинизации. Если ранее они находились на домашнем карантине или в условиях стационара в течение 14 дней, то сегодня при отрицательном тесте они могут оставаться дома, и карантин для них длится семь дней. После этого времени мы проводим повторное тестирование, и если получаем также отрицательный результат, то карантин для этих людей заканчивается", - сообщила Есмагамбетова.

Она рассказала также, что потенциальные контакты - это люди, которые находились в закрытом помещении с больным длительное время, но на расстоянии более чем 1,5 метра.

"Эти лица подлежали обязательной карантинизации на дому в течение 14 дней. Сегодня к ним применяется следующая тактика: они тестируются, при этом не помещаются под домашний карантин, а продолжают свою жизнедеятельность без ограничений, но с соблюдением мер профилактики. При этом они обязуются информировать о своем состоянии медицинскую организацию или своего участкового врача", - добавила главный санврач страны.

"Очень важно своевременно обращаться в больницу при появлении первых признаков, которые не исключают коронавирус. Это позволяет избегать осложнений и тяжелого течения КВИ", - заключила Есмагамабетова.