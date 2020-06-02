С какими ограничениями пройдет купальный сезон в Казахстане

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, как пройдет купальный сезон в казахстанских бассейнах, аквапарках и на пляжных курортах в условиях карантина этим летом, передает zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Во время пляжного отдыха, купания в водоемах практически невозможно добиться социального дистанцирования, которое просят соблюдать медикии для предотвращения распространения коронавируса. Тем не менее, главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, что выработан механизм, с помощью которого любителей позагорать и поплавать будут ограждать от рисков заражения.

Открытие бассейнов предусмотрено. К этому предъявляются требования: на каждого человека, который находится в бассейне, должно быть не менее 5 кв.м. Это и обеспечивает социальную дистанцию между плавающими, - сказала Есмагамбетова.

В зависимости от площади бассейна будет регулироваться число людей, кто может одновременно в них находиться. То есть, желающих поплавать в бассейне будут запускать туда партиями, примерно, как покупателей в непродовольственные магазины сейчас.

Что касается аквапарков и пляжей, то здесь контролировать соблюдение социальной дистанции сложнее.

Но при этом мы предъявляем требования, чтобы шезлонги, любое пляжное оборудование должно расставляться так, чтобы соблюдать полутораметровую дистанцию между отдыхающими. Опять-таки, в зависимости от площади пляжа, будет зависеть количество лиц, которое будет допускаться на пляж. Этот процесс будет контролироваться. - заявила главный санврач Казахстана.

С другой стороны, никто ведь не мешает большой группе людей поехать дикарями и развалиться на диком пляже.

Мы должны понимать, что прежде всего мы это делаем для себя. Дистанцирование, ношение масок, любые меры профилактики, которые мы выполняем, мы делаем это для себя, для своих родных и близких. Все процессы регулировать, наверное, достаточно сложно, потому что можно отдыхать на природе, где никто ничего не регулирует, но мы должны понимать, что риск заражения есть, до 80% (случаев коронавируса) – это бессимптомные носители. У человека нет никаких проявлений, но при этом он выделяет вирус. Да, он менее заразен, чем больной с признаками заболевания, но при этом он все равно представляет опасность для окружающих, - заключила Есмагамбетова.