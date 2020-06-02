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Товарные вагоны сошли с рельсов в железнодорожном тупике Костаная
Ольга СИДОРОВА
2 июня 2020, 12:08 | Происшествия
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 31 мая. Фото и видео последствий ДТП прислали читатели "НГ". Два вагона пробили бетонное ограждение территории ТОО "Аруан" (Уральская, 39) и выехали на дорогу, которая ведет к другим базам и к гаражам.
Видимо, дорога в тот момент была пуста, в связи с чем, судя по снимкам, обошлось без жертв и пострадавших.
Интересно, что ни в линейном отделении полиции, ни в УВД Костаная, ни в департаменте полиции области данное происшествие не зафиксировано.
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