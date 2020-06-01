Два КамАЗа столкнулись в Костанайской области

Фотографию последствий аварии, которая произошла возле п. Талапкер на Аулиекольской трассе, в 20 км от Костаная, прислал "НГ" очевидец.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух КамАЗов начато расследование.

1 июня, около 18.00, 37-летний водитель, следовавший со стороны Костаная, управляя КамАЗом, груженным тюкованным сеном, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с КамАЗом, перевозившим ячмень.

В результате ДТП пассажир КамАЗа, груженного ячменем, от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя в тяжёлом состоянии доставлены в больницу.

"Настоятельно просим водителей соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию и быть более внимательнее, управляя транспортным средством", - говорится в сообщении департамента полиции.