Местами дождик, местами град: погода ближайших двух дней в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, 2-3 июня на территории Костанайской области местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В среду во время гроз вероятно выпадение града. В Костанае в ближайшие два дня осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночью будет 10-15, на юге области 18 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем воздух прогреется до 25-30, на юге до 35 градусов. В среду, 3 июня, жара немного спадет: термометры покажут ночью +8...+13 °С, на юге +16°С. Днем ожидаем температуру в пределах 20-25 градусов на большей части территории области и 28 градусов на юге. В областном центре 2 июня ночью будет 13-15 градусов, днем - 25-27. В среду, 3 июня в Костанае ожидается прохладная ночь: +11...+13°С; днем будет тепло, но не жарко: +21...+23°С

По прогнозам синоптиков, 2-3 июня ожидается северо-восточный ветер, в течение среды он сменит направление на восточное. Средняя скорость ветра составит 9-14 м/с, временами возможны усиления до 15-20 м/с.