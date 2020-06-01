Пять новых случаев COVID-2019 зарегистрировано в Костанайской области

По состоянию на 31 мая коронавирус выявлен у четырех жителей Житикары, а также у мужчины, прибывшего в Узункольский район из России через автопереход "Убаган".

Как сообщает областной штаб, в Житикаре обнаружены положительные результаты анализов, проводимых методом ПЦР у двух мужчин 1979 г. р., которые были контактны с ранее зарегистрироваными случаями КВИ, а также у двух женщин 1958 и 1971 г.р, которые были обследованы перед плановой госпитализацией.

Мужчина 1973 г.р., въехавший в Узункольский район из Российской Федерации был госпитализирован в карантинный стационар Узункольской районной больницы до получения результатов ПЦР анализа. Лабораторные исследования показали положительный результат.

В настоящее время пациенты изолированы в инфекционные стационары и получают лечение согласно протоколу.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 182 подтвержденных случая COVID-19.