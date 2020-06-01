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У кого не будет света на этой неделе в Костанае?
1 июня 2020, 11:26 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети опубликовали на сайте ЭПК-forfait. Отключение произойдет в двух районах города в связи с техническим обслуживанием подстанций.
2-го и 3 июня без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов, проживающие по следующим адресам:
ТП-349 (Техническое обслуживание подстанции)
2 июня с 10:00 до 17:30
- ТОО «Адал–И»,
- магазин «Зоосфера»,
- «Перестройка».
Частный сектор:
- ул. Рабочая 70-112,
- ул. Байтурсынова 167-205,
- ул. Баймагамбетова 220-238,
- ул. Дулатова 181-211,
- ул. Шипина 78-87,
- ул. Алтынсарина 155а-189.
ТП-67 (Техническое обслуживание подстанции)
3 июня с 10:00 до 17:30
- магазин «Юбилейный»,
- «Али-Баба»,
- «Министерство подарков»,
- «Комфорт», «Юля»,
- «Садовод»,
- оптика «Сфера»,
- кафе «3 Самурая»,
- салон красоты «Николь»,
- медицинский кабинет.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 92, 98, 96, 100,
- ул. Чехова 106, 106/1,106/2,
- пр. Тауелсіздік 116.
Светофор:
- ул. Чехова - пр. Аль-Фараби
- ул. Чехова – пр. Тауелсіздік
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
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