У кого не будет света на этой неделе в Костанае?

1 июня 2020, 11:26 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети опубликовали на сайте ЭПК-forfait. Отключение произойдет в двух районах города в связи с техническим обслуживанием подстанций.

2-го и 3 июня без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов, проживающие по следующим адресам:

ТП-349 (Техническое обслуживание подстанции)

2 июня с 10:00 до 17:30

  • ТОО «Адал–И»,
  • магазин «Зоосфера»,
  • «Перестройка».

Частный сектор: 

  • ул. Рабочая 70-112,
  • ул. Байтурсынова 167-205,
  • ул. Баймагамбетова 220-238,
  • ул. Дулатова 181-211,
  • ул. Шипина 78-87,
  • ул. Алтынсарина 155а-189.

ТП-67 (Техническое обслуживание подстанции)

3 июня с 10:00 до 17:30

  • магазин «Юбилейный»,
  • «Али-Баба»,
  • «Министерство подарков»,
  • «Комфорт», «Юля»,
  • «Садовод»,
  • оптика «Сфера»,
  • кафе «3 Самурая»,
  • салон красоты «Николь»,
  • медицинский кабинет.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 92, 98, 96, 100,
  • ул. Чехова 106, 106/1,106/2,
  • пр. Тауелсіздік 116.

Светофор:

  • ул. Чехова - пр. Аль-Фараби
  • ул. Чехова – пр. Тауелсіздік