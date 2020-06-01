Какие блок-посты будут работать в Костанайской области после решения правительства об их ликвидации по всей стране

Блок-посты в Казахстане снимаются с автотрасс по решению государственной комиссии при правительстве РК. В Костанайской области продолжают работать 4 блок-поста: два на границе с Российской Федерации и два в Житикаре. Об этом сегодня, 1 июня, сообщила пресс-служба ДП.

Как пояснили в ведомстве, движение междугнородних автобусов возобновится.

Фото из архива "НГ"

За время режима ЧП и карантина в регионе были выставлены 53 поста: 26 блок-постов и 27 мобильных. Ежедневно на них дежурили 265 полицейских и более 100 медработников. В регионе на этот период увеличили количество патрулей и плотность нарядов полиции и Национальной гвардии.

"Без преувеличения можно сказать, что полиция впервые работала в таком режиме и доказала эффективность работы, - отмечается в сообщении ДП Костанайской области. - Благодаря принятым мерам в период режима самоизоляции и ограничений преступность по стране снизилась на 26%, в Костанайской области - на 39,4%".

Число преступлений на улицах и общественных местах снизилось более чем на 40%, разбойных нападений - на четверть, грабежей - на 64,7%.

"Круглосуточный режим работы, в ряде случаев - полевые условия, оторванность от дома и семьи вызывали огромные психологические и физические нагрузки. Но полицейские несли службу в течение 78 дней, выполняя поставленные руководством страны задачи", - говорится в сообщении.

За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, непосредственное участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией на блокпостах сотрудникам полиции вручили грамоты и благодарственные письма.

"Гражданское общество, волонтеры не остались в стороне, - отмечают в ДП. - Многие приходили на помощь, доставляли на блок-посты продукты питания, средства защиты. За это огромное спасибо всем, кто разделил с нами трудности этого периода. То, что снимаются посты, не означает, что угроза миновала. Нам по-прежнему необходимо быть бдительными и внимательно относиться к мерам защиты".