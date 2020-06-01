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На сутки отключат холодную воду в нескольких районах Костаная
1 июня 2020, 09:03 | ЖКХ
Отключение произойдет в связи с аварией на канализационном коллекторе Д-600 мм на перекрестке улиц Комарова и Соколовская. Об этом ГКП "Костанай-Су" сообщили в своем аккаунте в Instagram.
Иллюстративное фото od.vgorode.ua
Подача питьевой воды будет прекращена 1 июня с 23.00 до 2 июня 23.00 по следующим адресам:
- ул. Карбышева 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 25, 27;
- ул. Уральская 2, 4, 4/1, 6, 23, 37, 37/1;
- переулок Уральский 4, 6, 8, 6/1, 10, 30а, 30б;
- ул. Мауленова 18, 18/3, 18/1, 18/3, 22;
- ул. Строительная 2, 2/2, 4/1, 6, 10, 10а, 12, 20;
- мкр. Аэропорт 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 35, 35а;
Частный сектор
- Костанай — 2 (старый микрорайон)
А также социальные объекты:
- СШ № 17;
- мкр. Аэропорт «Спорткомплекс».
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