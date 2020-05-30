13 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области

По данным оперативного штаба на 29 мая, пациенты, инфицированные коронавирусом, выявлены в Житикаре и Денисовском районе. Положительный результат ПЦР-исследования получен у 12 мужчин и одной женщины. Все они - из числа контактных с ранее инфицированными.

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12 больных выявлено в Житикаре, один в Денисовском районе. Сейчас определяются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

Всего по данным на 29 мая в области выявлено 165 человек с инфекцией COVID-19.