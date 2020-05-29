Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае

29 мая 2020, 19:53 |  Происшествия

ДТП произошло 29 мая в 17.25 на пересечении улиц Каирбекова и Рабочей. Автомобиль Opel Frontera двигался по Каирбекова в сторону КСК и на пешеходном переходе наехал на переходящего дорогу восьмилетнего мальчика. Эту информацию "НГ" подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Машиной управлял 54-летний водитель. Ребенок доставлен в больницу, - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-секретаря областного управления образования, после оказания первой помощи, скорая в состоянии средней степени тяжести доставила мальчика в областную детскую больницу. Предварительно у него диагностирован перелом бедра.