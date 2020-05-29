Для регистрации партии в РК теперь нужно собрать 20 000 подписей вместо 40 000, а в избирательных партийных списках введена квота для женщин и молодежи в размере не менее 30%. Приблизят ли эти поправки нашу страну к демократии? Да. Теперь оппозиция сможет зарегистрировать партию и участвовать в выборах.

Да. Молодежь и женщины смогут влиять на решение общественно-социальных проблем.

Нет. Собрать 20 000 подписей для партии в Казахстане так же нереально, как 40 000.

Нет. Квота для женщин и молодежи сама по себе не делает страну демократичнее.

