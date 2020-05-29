16 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Житикаре

Восемь случаев коронавирусной инфекции выявлено у членов одной семьи. Инфицированы мужчина 1962 года рождения, женщины 1942, 1966, 1977, 1970 года рождения, девушка 2002 года рождения и школьница 2005 года рождения.

- Данные лица проживают по разным адресам в г. Житикара. Они являются близкими контактами с ранее заболевшим пациентом, - сообщили в информационном оперативном штабе.

Также, 28 мая коронавирусная инфекция подтверждена у 7 женщин и 1 мужчины в возрасте от 58 до 21 года. Трое выявлены в результате профилактического осмотра, остальные по близкому контакту с инфицированным пациентом. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19.

- Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение, - отметили в штабе. - В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в области выявлено 152 человека с инфекцией COVID-19, 62 пациента выздоровело, 2 скончались.