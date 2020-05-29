Последние дни мая и первый день июня будут жаркими в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в субботу 30 мая, осадков на территории области не ожидается. В воскресенье местами по области пройдут небольшие дожди. В понедельник небольшие дожди могут сопровождаться грозами. В Костанае в ближайшие три дня осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночью термометры покажут 7-12, на юге 17 градусов - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. – Днём ожидается +22…+27 °С, на юге области +30…+35 °С. В воскресенье ночью 11-16, на юге области 19 градусов. День ожидается жаркий: столбики термометров поднимутся до отметок 28-33, на юге до 36 градусов выше нуля. В понедельник, 1 июня, ночью 15-20, на юге 23 градуса тепла. Днем +25…+30 °С, на юге +33 °С.

В Костанае в субботу +10…+12 °С ночью и +24…+26 °С днем. В воскресенье и понедельник +11…+13 °С ночью и +28…+30 °С днем.

Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, в воскресенье возможны усиления до 15-20 м/с, а в понедельник отдельные порывы будут достигать 18 м/с.